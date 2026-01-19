Mestruazioni abbondanti chi rischia di più la carenza di ferro quale dieta seguire e cosa mangiare

Le mestruazioni abbondanti possono aumentare il rischio di carenza di ferro, soprattutto in adolescenti. Una dieta equilibrata e ricca di alimenti contenenti ferro è fondamentale per prevenire questa condizione. Recenti studi, come quello dell’Università di Lund, evidenziano l’importanza di un’attenzione particolare all’alimentazione durante i giorni di perdite intense. Conoscere quali cibi preferire può aiutare a mantenere i livelli di ferro e il benessere generale.

