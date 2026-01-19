Mestruazioni abbondanti chi rischia di più la carenza di ferro quale dieta seguire e cosa mangiare
Le mestruazioni abbondanti possono aumentare il rischio di carenza di ferro, soprattutto in adolescenti. Una dieta equilibrata e ricca di alimenti contenenti ferro è fondamentale per prevenire questa condizione. Recenti studi, come quello dell’Università di Lund, evidenziano l’importanza di un’attenzione particolare all’alimentazione durante i giorni di perdite intense. Conoscere quali cibi preferire può aiutare a mantenere i livelli di ferro e il benessere generale.
Perdite mestruali intense? Fate attenzione all’alimentazione. A consigliarlo è una ricerca su adolescenti condotta dagli esperti dell’Università di Lund coordinati da Moa Wollf, pubblicata su PLOS One. Lo studio mostra come quasi la metà delle studentesse di scuola superiore riferirebbe cicli particolarmente intensi e soprattutto fa vedere come quattro su dieci di loro mostrino segni di anemia da carenza di ferro. Non solo: una ricerca degli stessi studiosi mette in luce anche come l’alimentazione possa influire. Il rischio di deficit di ferro sarebbe maggiormente elevato in chi segue una dieta vegetariana o pescetariana. 🔗 Leggi su Dilei.it
