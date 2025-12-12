Società Benefit e B Corp | nuove ricerche e prospettive per ridefinire il ruolo dell’impresa nella società

L’articolo esplora le recenti ricerche e le prospettive emergenti riguardo alle Società Benefit e alle B Corp, evidenziando il loro ruolo nel ridefinire l’impresa come attore di impatto sociale e ambientale. L’Università di Bergamo e il Centro CYFE hanno organizzato un evento dedicato a questo tema, analizzando le sfide e le opportunità di un modello imprenditoriale orientato alla sostenibilità.

L’ Università degli studi di Bergamo, insieme al Centro CYFE – Center for Young and Family Enterprise, ha presentato l’evento “Società Benefit e B Corp: il percorso dell’impresa verso l’impatto. Ricerche, scenari e testimonianze sul futuro dell’impresa”, avvenuto il 5 dicembre 2025 dalle 16 alle 18.30 presso l’Aula 15 Bertocchi di Via dei Caniana, 2. L’iniziativa, guidata dalla Prof.ssa Cristina Bettinelli, Direttrice del Centro CYFE, ha approfondito i vantaggi delle imprese orientate all’impatto, attraverso il contributo di studiosi, testimoni aziendali e protagonisti della trasformazione in atto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

