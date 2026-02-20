L’aeroporto di Milano Malpensa ha annunciato la chiusura temporanea della pista 35L17R dal 16 marzo al 9 maggio 2026, causa lavori di manutenzione e aggiornamenti tecnici. Per questa ragione, le compagnie aeree hanno spostato i voli sull’aeroporto di Linate, che diventerà il punto di partenza e arrivo principale durante i lavori. I passeggeri devono programmare in anticipo i loro spostamenti, considerando i tempi di trasferimento tra le due strutture. Le autorità invitano a verificare le conferme di volo prima di partire.

Dal 16 marzo al 9 maggio 2026 la pista 35L17R dell’Aeroporto di Milano Malpensa sarà temporaneamente chiusa per consentire interventi di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica. Lo rendono noto Enac e Sea Milan Airports, spiegando che lo scalo resterà operativo grazie all’utilizzo della seconda pista, con una riduzione della capacità complessiva. I lavori, programmati nell’ambito del ciclo di vita delle infrastrutture aeroportuali ed eseguiti sette giorni su sette h24, riguarderanno il rifacimento della pavimentazione della pista e delle aree di rullaggio, l’ammodernamento degli impianti AVL e la completa sostituzione del sistema di illuminazione con lampade a Led e un nuovo sistema di monitoraggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aeroporto, lavori in pista. Voli spostati a Linate

Malpensa, lavori su una pista e parte dei voli programmati su LinateMalpensa, lavori sulla pista 35L17R e alcuni voli si spostano su Linate, sono i fatti di oggi.

Aeroporto d’Abruzzo, ancora una giornata di disagi: voli dirottati e passeggeri spostati su RomaL’aeroporto d’Abruzzo affronta un’altra giornata di disagi, con voli ritardati e dirottamenti, principalmente verso Roma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.