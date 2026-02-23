L’aeroporto di Malpensa chiude una pista voli spostati su Linate | quando e per quanto tempo

L’aeroporto di Malpensa chiude temporaneamente una pista per lavori di manutenzione programmata, causando lo spostamento di diversi voli verso Linate. La chiusura durerà alcune ore nella giornata del 23 febbraio 2026, e coinvolgerà principalmente voli nazionali e internazionali. I passeggeri devono verificare gli orari aggiornati e prepararsi a possibili ritardi. La gestione aeroportuale ha previsto un piano di assistenza per agevolare i viaggiatori durante questa fase.

Malpensa (Varese), 23 febbraio 2026 – Viaggiatori fate attenzione, l’aeroporto di Malpensa sta per chiudere una delle due piste. I voli saranno spostati a Linate. Ma quando accadrà e fino a quando? E quali sono le cause? Ecco tutte le informazioni. Quando. Tra il 16 marzo e il 9 maggio la pista 35L17R dell’aeroporto di Milano Malpensa verrà chiusa temporaneamente per consentire interventi di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica dell’infrastruttura. L'aeroporto resterà regolarmente operativo. Malpensa, interventi di riqualicazione: 2 mesi di stop I lavori. I lavori riguarderanno il rifacimento della pavimentazione della pista e delle superfici per il rullaggio degli aeromobil i. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Aeroporto, lavori in pista. Voli spostati a LinateL’aeroporto di Milano Malpensa ha annunciato la chiusura temporanea della pista 35L17R dal 16 marzo al 9 maggio 2026, causa lavori di manutenzione e aggiornamenti tecnici.

L’aeroporto di Milano Malpensa chiude per metà dal 16 marzo al 9 maggio: voli dirottati su Linate, ecco qualiL’aeroporto di Milano Malpensa chiude dal 16 marzo al 9 maggio, causando disagi ai viaggiatori.

L’aeroporto di Milano Malpensa chiude per metà dal 16 marzo al 9 maggio: voli dirottati su Linate, ecco qualiDal 16 marzo al 9 maggio 2026 lavori sulla pista 35L/17R di Malpensa: voli Schengen trasferiti a Linate, i collegamenti intercontinentali restano invariati ... ilfattoquotidiano.it

L’aeroporto di Milano Malpensa riduce la capacità per lavori in pista, parte dei voli si sposta su LinateInterventi di manutenzione e ammodernamento a Malpensa riducono temporaneamente i voli, mentre Linate accoglie, per quasi 8 settimane, i collegamenti Schengen ... siviaggia.it

