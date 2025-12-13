Nuovi controlli della Polizia Stradale ecco dove verranno effettuati

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Stradale intensifica i controlli durante la settimana dal 15 al 21 dicembre 2025, concentrandosi sulle autostrade A18 e A20, che collegano Messina a Catania e Palermo. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle norme, coinvolgendo specifiche zone lungo i principali snodi autostradali.

Nuovi controlli della Polizia Stradale, particolarmente attiva nel corso della prossima settimana. I servizi saranno effettuati da lunedì 15 sino a domenica 21 Dicembre 2025, lungo le autostrade A18 e A20 che collegano Messina a Catania e Palermo. In particolare, gli agenti si concentreranno sui. Messinatoday.it

nuovi controlli polizia stradaleI controlli con autovelox della polizia stradale di Messina: ecco dove e quando - La Polizia Stradale rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. messina.gazzettadelsud.it

nuovi controlli polizia stradaleAttenzione, sulle Statali sono accesi gli autovelox per i controlli - La Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 1 dicembre 2025 e domenica 7 dicembre 2025 ... leccotoday.it

nuovi controlli della polizia stradale ecco dove verranno effettuati

© Messinatoday.it - Nuovi controlli della Polizia Stradale, ecco dove verranno effettuati

FAP, SCR, EGR e AdBLUE manomessi o ESCLUSI sui DIESEL? Da oggi la POLIZIA ti SCOPRE!

Video FAP, SCR, EGR e AdBLUE manomessi o ESCLUSI sui DIESEL? Da oggi la POLIZIA ti SCOPRE!