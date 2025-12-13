Nuovi controlli della Polizia Stradale ecco dove verranno effettuati

La Polizia Stradale intensifica i controlli durante la settimana dal 15 al 21 dicembre 2025, concentrandosi sulle autostrade A18 e A20, che collegano Messina a Catania e Palermo. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle norme, coinvolgendo specifiche zone lungo i principali snodi autostradali.

Nuovi controlli della Polizia Stradale, particolarmente attiva nel corso della prossima settimana. I servizi saranno effettuati da lunedì 15 sino a domenica 21 Dicembre 2025, lungo le autostrade A18 e A20 che collegano Messina a Catania e Palermo. In particolare, gli agenti si concentreranno sui. Messinatoday.it I controlli con autovelox della polizia stradale di Messina: ecco dove e quando - La Polizia Stradale rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. messina.gazzettadelsud.it

