Nuovi controlli della Polizia Stradale ecco dove saranno effettuati

Nuovi controlli della Polizia Stradale nella settimana a cavallo tra la fine del 2025 e l'inizio del nuovo anno. I servizi saranno effettuati da lunedì 29 Dicembre 2025 sino a domenica 04 Gennaio 2026, sulle tratte autostradali A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, nei tratti maggiormente.

