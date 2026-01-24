Strade asfalti scoli segnaletica e ' Piano neve' | oltre 6.700 interventi in un anno

Nel 2025, l’Ufficio strade di Patrimonio Copparo ha eseguito oltre 6.700 interventi sulla rete viaria comunale, includendo manutenzione di strade, asfalti, scoli, segnaletica e l’attuazione del 'Piano neve'. Questa attività ha avuto l’obiettivo di garantire sicurezza e funzionalità alle infrastrutture stradali, migliorando le condizioni di circolazione e prevenendo eventuali criticità. Di seguito, un riepilogo delle principali attività svolte nel corso dell’anno.

L’Ufficio strade della società partecipata Patrimonio Copparo ha tracciato un consuntivo dell’attività svolta nel 2025 per migliorare e rendere più sicura la rete viaria comunale. I numeri testimoniano un grande impegno in interventi di carattere sia ordinario che straordinario, su più fronti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Oltre 700 interventi in un anno: un distaccamento di vitale importanza Neve a Guardiagrele, polemiche sul piano comunale: "Strade ghiacciate e interventi in ritardo"Il recente episodio di neve a Guardiagrele ha portato alla ribalta alcune criticità nel piano comunale di gestione delle emergenze. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Lavori sulla rete stradale. Oltre seimila gli interventi. Ascoli, segnaletica stradale contro i furbetti della sosta: ecco come sarà gestitaASCOLI Si materializza, con la nuova segnaletica orizzontale fresca di pittura (tutto è avvenuto ieri mattina), la strategia anti sosta selvaggia nella zona Ovest della città. Dal tratto di via ... corriereadriatico.it Piattoni (Rinascita) attacca l’amministrazione: «Gli asfalti si stanno già sgretolando e manca addirittura la segnaletica»SAN BENEDETTO «Tirchieria amministrativa, negligenza, magheggi dell’impresa o cosa?». A porsi domande sul Piano asfalti è Paolo Piattoni, leader di Rinascita Sambenedettese ma anche geometra di ... corriereadriatico.it Al via a Marsala il piano straordinario per la manutenzione delle strade: interventi strutturali e quasi 1,5 milioni di euro per la sicurezza. Mutuo e fondi regionali per superare i “rattoppi”. Il Comune avvia gli interventi su tutto il territorio: scarifica e nuovi asfalti per - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.