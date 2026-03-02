Nuove indicazioni nazionali e programmi scolastici | il prof Andrea Maggi denuncia inesattezze storiche su Alessandro Magno e foibe

Il professor Andrea Maggi ha espresso critiche riguardo alle nuove Indicazioni Nazionali e ai programmi scolastici, evidenziando alcune inesattezze storiche. In particolare, ha contestato l’attribuzione dell’unificazione del Mediterraneo ad Alessandro Magno e ha sottolineato le differenze nel trattamento terminologico tra le foibe e la Shoah. Le sue osservazioni si concentrano su aspetti storici e lessicali presenti nei nuovi documenti educativi.

Il docente Andrea Maggi critica le nuove Indicazioni Nazionali per inesattezze storiche. Segnala l'errata attribuzione dell'unificazione mediterranea ad Alessandro Magno e le disparità lessicali tra le foibe e la Shoah. Riguardo a una presunta arbitrarietà da scongiurare tra le conoscenze da affrontare in terza media vi è la ''tragedia delle foibe''. Le Nuove Indicazioni Nazionali 2025 per la scuola secondaria di primo grado si collocano in una prospettiva di continuità e cambiamento: da un lato mantengono alcuni princi ...