Scuola firmate le nuove indicazioni di Valditara sui programmi scolastici | come cambiano medie e elementari

Il ministro dell'Istruzione, Valditara, ha firmato le nuove Indicazioni nazionali per le scuole elementari e medie, delineando i cambiamenti nei programmi didattici. Queste direttive aggiornano gli obiettivi educativi e le metodologie di insegnamento, influenzando il percorso formativo degli studenti e le modalità di lavoro degli insegnanti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Il ministro dell'Istruzione ha firmato ieri le nuove Indicazioni nazionali per le scuole elementari e le medie. Dal prossimo anno "ritorno alla centralità della storia occidentale, valorizzazione della nostra identità e riscoperta dei classici", ha dichiarato Valditara. "Ripristiniamo il valore della regola con la grammatica e il latino". Vediamo cosa cambia per i programmi scolastici e quali sono le principali novità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

