Toyota Celica GT-Four | lunga vita

La Toyota Celica GT-Four è stata una vettura fondamentale per l’evoluzione del rally moderno. Non era la più agile né la più raffinata dal punto di vista aerodinamico, ma era estremamente solida, affidabile e sfruttabile. Dal punto di vista ingegneristico, rappresenta l’archetipo dell’auto da rally “indistruttibile”. La Toyota Celica GT-Four rappresenta uno dei progetti più . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Leggi anche: GT, Toyota presenta la nuova GR GT3

Leggi anche: Nuova Toyota GR GT 2026: offensiva giappobese per le corse

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Toyota Celica GT-Four e il dono della longevità.

Is Toyota Building An All-New Celica Sports Car? - Forbes contributors publish independent expert analyses and insights. forbes.com

Toyota built a turbocharged, AWD GR86 for SEMA show - Toyota GR86 Rally Legacy concept to debut at 2024 SEMA show Concept features engine and AWD system from GR Corolla Concept takes inspiration from iconic Celica GT- motorauthority.com

Toyota Revives Rally Legacy with GR86 Concept at SEMA 2024 - At the 2024 SEMA Show in Las Vegas, Toyota unveiled the GR86 Rally Legacy Concept, a thrilling tribute to its iconic rally heritage. hypebeast.com

Celica degli anni '90 da 0 a 220 km/h. Guarda il tachimetro, ascolta il sound e osserva la progressione dei giri: secondo te, quale cuore batte sotto il cofano #ToyotaCelica #CelicaT20 #Acceleration #0to200 #JDM #Toyota #PovDrive - facebook.com facebook