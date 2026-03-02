Nuova sede della questura il Taaf rilancia | Riprendere il progetto Natalini dell’area ex Mangelli

Il Taaf ha rilanciato il progetto per la nuova sede della questura, invitando a riprendere il piano Natalini per l’area ex Mangelli. In una dichiarazione, l’associazione ha sottolineato l’importanza di preservare l’ecosistema unico dell’ex Eridania, opponendosi alla sua distruzione per fare spazio a nuovi interventi edilizi. La posizione si concentra sulla tutela di un ambiente naturale considerato prezioso.

"Non si distrugga un ecosistema unico nel suo genere in nome del cemento. L'ex Eridania non è un vuoto da riempire, ma un pieno di vita da proteggere". Il Tavolo delle associazioni ambientaliste (Taaf) torna sul protocollo d'intesa strategico tra Comune di Forlì, Agenzia del Demanio, Prefettura e Università di Bologna dove è stato sancito lo spostamento della nuova sede della Polizia di Stato in una porzione del complesso dell'ex zuccherificio Eridania, quella a destra di via San Michele (la cosiddetta "piccola Eridania"). Gli ambientalisti fanno presente che “nel 2003, per l'area ex Orsi Mangelli, vennero definiti i dettagli esecutivi del piano che prevedeva la trasformazione del sito industriale in un quartiere polifunzionale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Eridania, l'ex zuccherificio diventerà la nuova sede della Questura

