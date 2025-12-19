Eridania l' ex zuccherificio diventerà la nuova sede della Questura
Forlì, 19 dicembre 2025 - L’ ex Eridania diventerà la nuova sede della Questura. È questa una delle novità più rilevanti contenute nel Piano città degli immobili pubblici, l’accordo strategico firmato da Comune, Agenzia del Demanio, Regione Emilia-Romagna, Prefettura e Università di Bologna per la rigenerazione del patrimonio pubblico cittadino. Nove gli edifici interessati dal Piano, quattro di proprietà demaniale (Ripa, carcere, questura e caserma Cuppini) e cinque comunali (Rocca di Ravaldino, Eridania, ex Atr, Fiera e San Domenico) L'ex Zuccherificio, immerso in oltre 16 ettari di verde, ospiterà la nuova Questura utilizzando una parte degli edifici esistenti (ancora non è stata stabilita l'area precisa) senza nuovo consumo di suolo e mantenendo fruibile il parco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: L’ex Eridania verso la rinascita: qui sorgerà la nuova Questura e il parco verrà restituito ai cittadini
Leggi anche: Alla scoperta dell'ex Eridania, doppia opportunità per scoprire il grande bosco urbano e lo storico zuccherificio
Eridania, l'ex zuccherificio diventerà la nuova sede della Questura - Presentato con nove progetti il Piano degli immobili pubblici, l’accordo strategico firmato da Comune, Agenzia del Demanio, Regione Emilia- ilrestodelcarlino.it
Ex Eridania: ecco come sarà lo zuccherificio abbandonato - Si è tenuta all’ex Eridania una visita (video) per illustrare il futuro della struttura acquisita all’asta dal Comune nel 2022. ilrestodelcarlino.it
I concerti all’ex Zuccherificio Eridania trasformato da Renzo Piano - L’ex fabbrica di zucchero Eridania nel Parco I Maggio, dopo l’intervento architettonico di Renzo Piano è divenuta la sede dell’Auditorium Paganini, dove grosse vetrate hanno sostituito le pareti ... ilsole24ore.com
Arrivano le Super Offerte Natalizie dei Supermercati Dok Rogliano: Provola Croce di Magara a soli 6.90€ al Kg Ferrari Brut 11.49€ a bottiglia (max 3 bott. con Carta Arancio) Salsiccia Nostra Produzione € 5.90 al Kg Zucchero Eridania a 0.89€ al Kg Gr - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.