Forlì, 19 dicembre 2025 - L’ ex Eridania diventerà la nuova sede della Questura. È questa una delle novità più rilevanti contenute nel Piano città degli immobili pubblici, l’accordo strategico firmato da Comune, Agenzia del Demanio, Regione Emilia-Romagna, Prefettura e Università di Bologna per la rigenerazione del patrimonio pubblico cittadino. Nove gli edifici interessati dal Piano, quattro di proprietà demaniale (Ripa, carcere, questura e caserma Cuppini) e cinque comunali (Rocca di Ravaldino, Eridania, ex Atr, Fiera e San Domenico) L'ex Zuccherificio, immerso in oltre 16 ettari di verde, ospiterà la nuova Questura utilizzando una parte degli edifici esistenti (ancora non è stata stabilita l'area precisa) senza nuovo consumo di suolo e mantenendo fruibile il parco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eridania, l'ex zuccherificio diventerà la nuova sede della Questura

Leggi anche: L’ex Eridania verso la rinascita: qui sorgerà la nuova Questura e il parco verrà restituito ai cittadini

Leggi anche: Alla scoperta dell'ex Eridania, doppia opportunità per scoprire il grande bosco urbano e lo storico zuccherificio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Eridania, l'ex zuccherificio diventerà la nuova sede della Questura - Presentato con nove progetti il Piano degli immobili pubblici, l’accordo strategico firmato da Comune, Agenzia del Demanio, Regione Emilia- ilrestodelcarlino.it