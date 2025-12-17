L'amministrazione di San Giuliano Terme annuncia l'approvazione del progetto di riqualificazione dell'area giochi a Madonna dell'Acqua. Un intervento importante per valorizzare lo spazio verde in via Don Murri, offrendo ai cittadini un ambiente più sicuro e accogliente. Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso il miglioramento della qualità della vita e il benessere della comunità locale.

Nuova area giochi a Madonna dell'Acqua: approvato il progetto per la riqualificazione

San Giuliano Terme (PI), 17 dicembre 2025 – L’amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell'area verde pubblica in località Madonna dell'Acqua, in via Don Murri. Un intervento da 32.000 euro che renderà lo spazio più funzionale e accogliente per le famiglie del territorio. Il progetto prevede la realizzazione di una staccionata in legno alta un metro e dotata di cancelli pedonali e carrabili, che delimiterà l'area giochi esistente. La recinzione risponde ai requisiti ambientali CAM (Criteri Ambientali Minimi). Inoltre l'area si arricchirà di nuovi arredi che la renderanno ancora più vivibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

