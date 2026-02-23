Padana Superiore nuova rotonda a Cassina de’ Pecchi | opera strategica per la sicurezza

La nuova rotonda sulla Padana Superiore a Cassina de’ Pecchi nasce per migliorare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti recenti. Dopo cinque anni di attese e vari annunci, i lavori sono partiti il 2 marzo, seguendo un tavolo tecnico concluso di recente. L’intervento interesserà l’incrocio tra via Roma e via Trieste, area particolarmente trafficata e a rischio. L’opera mira anche a snellire il traffico e rafforzare la viabilità locale.

Cassina de’ Pecchi (Milano) – L’ultimo tavolo tecnico nei giorni scorsi, i lavori al via il 2 marzo: a cinque anni dal finanziamento dell’opera e dopo molti annunci disattesi, è ora della realizzazione per la nuova rotonda sulla Padana Superiore in via Roma all’incrocio con la via Trieste, opera strategica dal punto di vista della sicurezza (l’ultimo incidente si è verificato solo nei giorni scorsi), ma anche viabilistico e strutturale. Alla riunione operativa pre-cantiere erano presenti il coordinatore dei lavori Giorgio Valle, il comandante della Polizia locale Alessio Bosco, gli assessori Gaetano Greco e Egidio Vimercati e la ditta appaltatrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

