L’Ospedale di Carpi potenzia le sue strutture con una nuova risonanza magnetica, offrendo immagini di alta qualità, maggiore comfort per i pazienti e elevati standard di sicurezza. Questa innovazione combina tecnologie avanzate con attenzione alla sostenibilità, migliorando l’efficienza e la qualità delle prestazioni sanitarie senza compromettere l’ambiente.

Più qualità, comfort e sicurezza: una nuova risonanza magnetica all'Ospedale di Carpi

Eccellente qualità delle immagini, un’attenzione particolare al comfort del paziente e un sistema tecnico in grado di garantire la massima sicurezza per gli operatori e una sostenibilità economica e ambientale.Sono le innovative caratteristiche principali della nuova Risonanza magnetica da 1,5. Modenatoday.it

