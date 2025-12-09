Bollo auto dal 31 dicembre 2025 la svolta | la nuova legge cambia tutto

Dal 31 dicembre 2025, entrerà in vigore una nuova legge sul bollo auto, che apporterà significative modifiche per gli automobilisti. Questa revisione normativa segna una svolta importante, ridefinendo modalità di pagamento e eventuali agevolazioni. Ecco cosa cambia e cosa bisogna sapere in vista di questa importante novità.

La tassa automobilistica è un'imposta regionale obbligatoria che deve essere pagata da tutti coloro che posseggono un mezzo immatricolato in Italia. È una somma che serve a finanziare le spese che riguardano la manutenzione delle infrastrutture stradali e tutti i servizi pubblici regionali. La cifra viene calcolata in base alla potenza dell'automobile e alla classe ambientale.