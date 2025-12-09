Bollo auto dal 31 dicembre 2025 la svolta | la nuova legge cambia tutto
Dal 31 dicembre 2025, entrerà in vigore una nuova legge sul bollo auto, che apporterà significative modifiche per gli automobilisti. Questa revisione normativa segna una svolta importante, ridefinendo modalità di pagamento e eventuali agevolazioni. Ecco cosa cambia e cosa bisogna sapere in vista di questa importante novità.
Ci sono novità per quanto riguarda il bollo auto. La svolta arriva dal 31 dicembre 2025, con la nuova legge che cambia tutto per gli automobilisti. La tassa automobilistica è un'imposta regionale obbligatoria che deve essere pagata da tutti coloro che posseggono un mezzo immatricolato in Italia. È una somma che serve a finanziare le spese che riguardano la manutenzione delle infrastrutture stradali e tutti i servizi pubblici regionali. La cifra viene calcolata in base alla potenza dell'automobile e alla classe ambientale.
Siena, no all'esenzione del bollo auto per autistici con 'revisione': la commissione di giustizia tributaria dà ragione a una famiglia senese
Bollo auto 2026: guida completa alla riforma
Se acquisti un’auto con questo documento, l’Agenzia delle Entrate ti rimborsa il 19% e ottiene il bollo gratis per sempre
In alcune Regioni è possibile beneficiare di uno sconto sul pagamento del bollo auto optando per la domiciliazione bancaria: ecco come fare per ottenerlo.
Bollo auto 2025 - 2026, sconto da oggi: come si ottiene a Roma e nel Lazio
Bollo auto 2025: quali debiti si cancellano entro fine anno - Bollo auto: dal 31 dicembre scatta la prescrizione per i vecchi debiti non riscossi.
