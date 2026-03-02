Nozze finite La conduttrice tv e il marito vip si separano | pochi mesi fa l’arrivo del secondo figlio

Una notizia improvvisa riguarda la separazione tra una nota conduttrice televisiva e il suo marito, figura nota nel mondo dello spettacolo e dell’alta cucina. La coppia si sarebbe divisa pochi mesi dopo la nascita del loro secondo figlio, secondo quanto riportato dal settimanale Chi. La notizia ha suscitato scalpore tra i media e i fan della coppia.

Una notizia arrivata all’improvviso scuote il mondo dello spettacolo e dell’alta cucina italiana. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la conduttrice tv e il marito famoso si sarebbero lasciati. Una rottura che, sempre stando alle indiscrezioni, non sarebbe stata affatto serena, tanto che sarebbero già stati coinvolti gli avvocati per definire i dettagli della separazione. La notizia sorprende ancora di più se si riavvolge il nastro degli ultimi mesi. Solo il 3 novembre scorso la coppia festeggiava la nascita del secondogenito Geremia, un momento di gioia che sembrava suggellare un amore nato rapidamente e cresciuto altrettanto in fretta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

