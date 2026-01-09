Secondo lutto choc per la famosa il figlio muore a pochi mesi dall’altro figlio

Un grave lutto ha colpito una famiglia nota nel panorama culturale locale. La notizia della perdita del loro bambino, avvenuta pochi mesi dopo la scomparsa di un altro figlio, è stata comunicata recentemente, suscitando grande tristezza e partecipazione. La vicenda evidenzia la difficile prova attraversata dalla famiglia in un momento così delicato.

Un nuovo grave lutto ha colpito una delle famiglie più rappresentative della cultura locale. La morte del figlio della celebre cantante e del compositore, è stata resa nota nelle ultime ore, suscitando profonda commozione. La notizia è stata confermata dalle autorità locali e si inserisce in un contesto già segnato da un precedente grave dolore familiare. Leggi anche: Strage Crans-Montana: Jessica Moretti parla (e piange) dopo l’arresto (VIDEO) Lutto per Fayrouz, morto il figlio Hali Rahbani. È morto Hali Rahbani, figlio della celebre cantante Fayrouz e del compositore Assi Rahbani. Ad annunciare pubblicamente il decesso è stato il ministro dell’Informazione Paul Morcos, che in una nota ufficiale ha parlato di una “dolorosa perdita per una famiglia che ha lasciato al Libano e al mondo un’eredità artistica e umanitaria inestimabile”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

