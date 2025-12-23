Torna Amadeus. E torna prepotente, provocatorio, scandaloso come lo era il Wolfang Amadeus Mozart che racconta. Quarant’anni dopo il trionfo cinematografico di Miloš Forman – otto Oscar, tra cui miglior film – la leggendaria rivalità tra il compositore viennese e Antonio Salieri approda in tv con una veste completamente nuova. Amadeus è una miniserie in 5 episodi che debutta stasera in tv su Sky Atlantic alle 21.15 con i primi due appuntamenti. Gli episodi 3 e 4 andranno in onda la settimana successiva, mentre il gran finale chiuderà le danze dopo altri sette giorni. Come sempre, la serie è in streaming su Now e disponibile on demand. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Su Sky debutta la serie "Amadeus" con Paul Bettany e Will Sharpe. La rivalità Mozart-Salieri torna in tv 40 anni dopo il film di Forman

Leggi anche: Amadeus, la serie Sky arriva a dicembre: Will Sharpe è Mozart, Paul Bettany è Salieri

Leggi anche: Amadeus: Bettany convince, ma la rivalità Mozart-Salieri perde tensione e meraviglia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Amadeus, la nuova serie Sky Original da stasera su Sky e NOW; Amadeus è una serie ben fatta con un solo problema: il film di Milos Forman; Amadeus: la rivalità che diventa ossessione nella nuova serie Sky Original; Amadeus, una serie ridotta a poche note che semplifica e spiega troppo.

Amadeus, su Sky la nuova serie su Mozart - La miracolosa ascesa e la leggendaria caduta di uno dei compositori più iconici del XVIII – il ribelle, il virtuoso, la rockstar Wolfgang “Amadeus” Mozart – nella nuova serie Sky Original in 5 episodi ... teledigitale.it