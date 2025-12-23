Su Sky debutta la serie Amadeus con Paul Bettany e Will Sharpe La rivalità Mozart-Salieri torna in tv 40 anni dopo il film di Forman
Torna Amadeus. E torna prepotente, provocatorio, scandaloso come lo era il Wolfang Amadeus Mozart che racconta. Quarant’anni dopo il trionfo cinematografico di Miloš Forman – otto Oscar, tra cui miglior film – la leggendaria rivalità tra il compositore viennese e Antonio Salieri approda in tv con una veste completamente nuova. Amadeus è una miniserie in 5 episodi che debutta stasera in tv su Sky Atlantic alle 21.15 con i primi due appuntamenti. Gli episodi 3 e 4 andranno in onda la settimana successiva, mentre il gran finale chiuderà le danze dopo altri sette giorni. Come sempre, la serie è in streaming su Now e disponibile on demand. 🔗 Leggi su Amica.it
