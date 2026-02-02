Sky Cinema Uno e NOW Una pallottola spuntata debutta in prima TV con Liam Neeson

Sky Cinema presenta in prima TV UNA PALLOTTOLA SPUNTATA, la nuovissima action comedy che rinnova e celebra con ironia la celebre saga degli anni 90, in arrivo lunedì 2 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

