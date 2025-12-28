Vai ammazzala E ora Maria Luisa Chinnici finisce davanti al gup per concorso morale nell’omicidio della sorella

Maria Luisa Chinnici, 60 anni, è chiamata a comparire a marzo davanti al giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Monza. L’accusa riguarda il suo possibile coinvolgimento morale in un grave episodio di violenza, in cui sono stati uccisi la sorella Giovanna e la nipote Greta. La vicenda, avvenuta a Nova Milanese, solleva importanti questioni sulla responsabilità e il ruolo delle persone vicine alle vittime.

Nova Milanese (Monza Brianza), 28 Dicembre 2025 - Dovrà presentarsi a marzo all'udienza preliminare al Tribunale di Monza Maria Luisa Chinnici, la 60enne che rischia di venire processata per concorso morale nell'omicidio e nel tentato omicidio premeditati rispettivamente della sorella Giovanna e della nipote Greta. Il 24 ottobre 2024 suo marito Giuseppe Caputo, 62 anni, ha ucciso con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione in via Magellano a Nova Milanese la cognata 63enne, intervenuta per difendere dai fendenti la figlia che stava salendo le scale della casa plurifamiliare per rientrare nel suo appartamento ed è stata aggredita dallo zio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Vai, ammazzala”. E ora Maria Luisa Chinnici finisce davanti al gup per concorso morale nell’omicidio della sorella Leggi anche: “Vai, colpiscila”. La moglie di Giuseppe Caputo accusata di concorso morale nell’omicidio di Giovanna Chinnici Leggi anche: “Vai, ammazzala”: imputata per concorso morale la moglie di Giuseppe Caputo, il 60enne aveva ucciso la cognata Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Buon compleanno a mia sorella, a Maria Teresa... Che questo nuovo giro intorno al sole ti regali serenità, forza e tante risate come quelle che condividiamo insieme. Grazie per esserci sempre, per lo sguardo complice e per il cuore grande. Ti voglio bene # - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.