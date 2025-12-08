Vai colpiscila La moglie di Giuseppe Caputo accusata di concorso morale nell’omicidio di Giovanna Chinnici

Nova Milanese (Monza Brianza), 8 Dicembre 2025 - Concorso morale in omicidio e tentato omicidio premeditati per Maria Luisa Chinnici, 60enne moglie di Giuseppe Caputo, il 62enne che il 24 ottobre 2024 ha ucciso con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione in via Magellano a Nova Milanese la cognata 63enne Giovanna Chinnici, intervenuta per difendere dai fendenti la figlia Greta che stava salendo le scale della casa plurifamiliare per rientrare nel suo appartamento ed è stata aggredita dallo zio. "Vai, colpiscila", ha urlato per incitare il marito all'aggressione la donna. Per lei la pm monzese Sara Mantovani aveva chiesto l'archiviazione, ma la gip del Tribunale di Monza Letizia Brambilla ha accolto l'opposizione presentata dai difensori di parte civile che rappresentano i familiari di Giovanna Chinnici, gli avvocati Corinne Buzzi e Fabrizio Negrini e ha disposto l'imputazione coatta per la 60enne, che ora dovrà affrontare l'udienza preliminare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

