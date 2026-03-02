nothing phone 4a svela al mwc 2026 una gamma colorata di modelli

Al MWC 2026 viene presentata la gamma colorata del Nothing Phone 4a, con un’anteprima che mette in evidenza le scelte di colore e il sistema Glyph rivisitato. Durante l’evento, vengono anche divulgati ufficialmente il prezzo e la data di lancio, in attesa dell’appuntamento di presentazione ufficiale. La compagnia ha mostrato le prime immagini di questa nuova versione del dispositivo.

l’anteprima del Nothing Phone 4a evidenzia le scelte di colore, il sistema Glyph rivisto e una finestra ufficiale sul prezzo e sulla data di lancio, in attesa dell’evento di presentazione. le novità emerse al mwc 2026 anticipano l’aspetto concreto del dispositivo e la direzione del brand. l’attenzione è centrata su quattro colorazioni, su una grafica rinnovata e su una gestione visiva delle notifiche potenziata rispetto ai modelli precedenti. la gamma del nothing phone 4a si presenta in quattro tonalità distinte: bianco, rosa, blu e nero. nelle versioni bianca, rosa e blu la cassa della fotocamera è mostrata in argento, offrendo un effetto lucido che contrasta con il corpo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

