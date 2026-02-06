A pochi giorni dall’inizio del Mobile World Congress di Barcellona, emergono le prime specifiche del Nothing Phone 4a. La presentazione ufficiale è attesa tra sorpresa e curiosità, con l’azienda che tiene ancora segrete alcune novità. I fan sono già in fermento, sperando di scoprire tutte le caratteristiche di questo nuovo modello durante l’evento.

barcellona si prepara ad ospitare il mobile world congress con una delle anteprime più attese: la presentazione della Nothing Phone 4a e della Phone 4a Pro. le indiscrezioni indicano un pacchetto hardware competitivo, includente un processore snapdragon 7s gen 4, una batteria compresa tra 5100 e 5200 mAh, e un display oled a 120 Hz. il design appare in restyling rispetto ai modelli precedenti, mentre la certificazione IP65 promette una resistenza migliorata agli elementi. insieme a questi elementi, si ipotizza anche un incremento dei prezzi, riflesso dei crescenti costi di produzione trainati dalla domanda di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Nothing phone 4a specifiche emerse prima del mwc ma vi è una sorpresa

Approfondimenti su Nothing Phone4a

Nelson Peltz, papà di Nicola, si trova a rispondere a una domanda sui Beckham e finisce per parlare del suo genero.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nothing Phone 4a & 4a Pro Leaks: Small Upgrades or Playing It Safe

Ultime notizie su Nothing Phone4a

Argomenti discussi: Nothing Phone (4a) e (4a) Pro, debutto vicino: spunta la possibile data di lancio; Nothing Phone (4a) Pro: nuove conferme sulle specifiche del futuro mid-range; Nothing Phone 4a: leak della data di uscita, manca davvero poco; Nothing Phone (4a) Pro raccontato dall’etichetta energetica; nuovo leak su OnePlus 16.

Nothing Phone (4a) e (4a) Pro protagonisti di un nuovo leak che conferma le specificheUn leaker ha diffuso in rete le specifiche tecniche chiave di Nothing Phone (4a) e Phone (4a) Pro, confermando ciò che sapevamo finora. tuttoandroid.net

Nothing Phone 4a certificato: trapelano specifiche e dettagli del nuovo modelloIl Nothing Phone 4a è stato certificato e mostra i primi dettagli tecnici: design distintivo e specifiche di fascia media in arrivo. evosmart.it

Nothing Phone (4a) e (4a) Pro in arrivo Potrebbe essere una questione di poche settimane facebook

La fascia media ha un nuovo re #NothingPhone3a x.com