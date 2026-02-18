Nothing sfida Apple | lanci Phone 4a e 4a Pro a pochi giorni dall’evento della concorrenza

Nothing ha deciso di lanciare i Phone (4a) e (4a) Pro pochi giorni prima dell’evento Apple, creando scompiglio nel mercato degli smartphone. L’azienda di Carl Pei ha fissato il debutto dei nuovi modelli per il 5 marzo, sorprendendo tutti con questa tempistica vicina a quella dell’annuncio di Apple, previsto per il 4 marzo. Il movimento mira a catturare l’attenzione degli utenti proprio nel momento in cui Apple svela le sue novità.

Nothing punta a incrociare la strada di Apple: il lancio dei Phone (4a) e una sfida al mercato. Nothing, l’azienda tecnologica fondata da Carl Pei, ha fissato al 5 marzo la data di lancio dei suoi nuovi smartphone Phone (4a) e Phone (4a) Pro, anticipando di poche ore l’evento Apple previsto per il 4 marzo. Una mossa strategica che mira a sfruttare l’attenzione mediatica generata dal colosso di Cupertino e a consolidare la presenza di Nothing nel competitivo mercato europeo degli smartphone di fascia media. L’azienda, nata con l’ambizione di sfidare i colossi del settore, punta a intercettare un pubblico sempre più attento al rapporto qualità-prezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nothing phone 4a e 4a pro in anteprima con un esplosione di coloreIniziano le prime anticipazioni sui nuovi Nothing Phone 4a e 4a Pro.

Nothing sfida Apple: Phone (4a) in arrivo il 5 marzo, con Snapdragon 7 e ricarica rapida da 50W.Nothing annuncia il lancio del Phone (4a) il 5 marzo, pochi giorni prima dell’atteso evento Apple, puntando a conquistare il mercato degli smartphone di fascia media.

Nothing Phone (4a) & (4a) Pro Are Almost Here — New Colors, Pricing, Launch Window.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.