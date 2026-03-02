Sul sito di un intervento ritenuto miracoloso, viene collocata una statuetta della Madonna. I fedeli si riuniscono per pregare Nostra Signora degli Angeli e, in quel momento, si verificano eventi che non avevano precedenti. La scena attira l’attenzione di chi era presente e di chi ascolta la storia di quell’episodio. La statuetta resta nel luogo come testimonianza di quanto accaduto.

Sul luogo di un miracoloso intervento celeste viene sistemata una statuetta della Madonna: i fedeli pregano Nostra Signora degli Angeli e accade qualcosa di mai visto in precedenza. Nel 1212, tre mercanti di Angers stavano attraversando la foresta di Bondy, in Francia, quando furono assaliti da alcuni briganti. I ladri li derubarono e poi li legarono agli alberi. Abbandonati al loro destino, i tre capirono subito di avere poche chance di cavarsela in quel luogo selvaggio e solitario, non per niente noto come covo dei fuorilegge, per giunta in quelle condizioni. Per ringraziare di essere stati liberati miracolosamente il trio decise di costruire un santuario dedicato alla Madonna. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Nostra Signora degli Angeli: l’intervento soprannaturale che rimane nella storia

Leggi anche: 17 dicembre: la Vergine di Andocs e il miracoloso intervento degli Angeli

Leggi anche: L’Ia non può sostituire l’intervento degli angeli: ecco cosa c’è negli esercizi spirituali di Papa Leone XIV

Altri aggiornamenti su Nostra Signora.

Argomenti discussi: Domenica delle tentazioni, causa di Santi, Via Crucis a San Pietro, nomine rare, le reliquie di Santa Agata e San Francesco, tra la Quaresima e il Ramadan, Plagia resiste a scomparire, focolai di resistenza.; Mercatini di Natale in Baviera 2025: la guida ai più belli.

Savona, attaccata e morsicata da un cane in via Nostra Signora degli AngeliAttaccata da un cane durante una passeggiata sulla collina di via Nostra Signora degli Angeli. E’ successo nel pomeriggio a una ragazza che è stata morsicata a un ginocchio e non essendo più in grado ... ilsecoloxix.it