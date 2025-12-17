17 dicembre | la Vergine di Andocs e il miracoloso intervento degli Angeli
Il 17 dicembre si celebra la Vergine di Andocs, una figura molto venerata in Ungheria. La statua che la rappresenta con il Bambino Gesù è nota per un intervento ritenuto miracoloso di angeli, che avrebbe salvato l'immagine da un pericolo. Questo evento rafforza la devozione popolare e l'importanza religiosa della figura della Vergine in regione.
La Vergine di Andocs è molto venerata in Ungheria. La statua che la raffigura col Bambino Gesù fu salvata dal miracoloso intervento di una schiera angelica. La storia della Madonna di Andocs inizia nel XVI secolo, quando la regione meridionale del Transdanubio, in Ungheria, si trovava sotto il dominio ottomano. Andocs è un piccolo comune. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Leggi anche: Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 dicembre 2025
Leggi anche: Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 2 dicembre 2025
Mercoledì 17 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... nostrofiglio.it
Oroscopo Vergine di oggi 17 dicembre - Consulta l'oroscopo Vergine a cura di Paolo Fox di oggi, 17 dicembre: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ... corriere.it
Oroscopo di Branko di oggi 17 Dicembre 2025 per il segno Vergine: amore, lavoro e salute - Oroscopo e previsioni di Branko per il segno Vergine il 17 Dicembre 2025, tutte le novità in amore, lavoro e salute. napolike.it
13 Dicembre - S. Lucia Vergine e Martire e Vestizione dei ministranti - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.