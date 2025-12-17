17 dicembre | la Vergine di Andocs e il miracoloso intervento degli Angeli

Il 17 dicembre si celebra la Vergine di Andocs, una figura molto venerata in Ungheria. La statua che la rappresenta con il Bambino Gesù è nota per un intervento ritenuto miracoloso di angeli, che avrebbe salvato l'immagine da un pericolo. Questo evento rafforza la devozione popolare e l'importanza religiosa della figura della Vergine in regione.

