Questa mattina a Manchester, Carrick ha ufficialmente scolpito nel ricordo il “Mainoo liberato”. Dopo mesi di tensione, la prigione di Amorim sembra ormai solo un brutto ricordo per il centrocampista, che oggi può guardare avanti senza più il peso di quella situazione. La vicenda tra Amorim e Mainoo è diventata il simbolo di un allenatore troppo fissato con un giocatore, ma ora sembra che tutto sia tornato alla normalità.

La vicenda Amorim-Mainoo è il caso più lampante di «fissazione» presa da un allenatore nei confronti di un calciatore. In quel di Manchester se ne stanno accorgendo, con il buon Kobbie diventato fondamentale per gli equilibri della squadra. Il Telegraph parla di un Mainoo finalmente libero. Mainoo finalmente libero. Si legge sul Telegraph: Ruben Amorim ha sbagliato molto durante i suoi 14 mesi alla guida del Manchester United ma, al di là delle discussioni su moduli, sostituzioni e comunicazione pubblica, è la gestione di Mainoo a emergere come una delle vere anomalie del suo turbolento mandato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Carrick a Manchester ha scolpito “Il Mainoo liberato”. La prigione di Amorim oggi è solo un brutto ricordo

Kobbie Mainoo si è preso il suo spazio al Manchester United.

