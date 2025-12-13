Atomic e lo scarpone per gli sciatori ’liberi’ L’idea di Brooks tra comfort e prestazioni Mai più visiere appannate coi caschi Kabuto Il freestyle è più preciso L’azoto aiuta i corridori In bici al limite

L'articolo esplora le innovazioni nel settore degli sport invernali e del ciclismo, con un focus su prodotti che uniscono comfort e prestazioni. Dal nuovo scarpone Atomic pensato per gli sciatori 'liberi' alle soluzioni anti-appannamento di Casco Kabuto, si evidenziano le tecnologie e le tendenze che rendono più accessibili e pratici gli sport outdoor per appassionati e amatori.

Il professionista chiede di più. Ma ora lo fa l’amatore, per questo le case produttrici lavorano su materiali e comfort per rendere i propri prodotti, performanti, comodi e adatti anche alla vita di tutti i giorni. Corsa. Una scarpa più ammortizzata grazie all’azoto. Brooks Running, presenta Glycerin Max 2. Il nuovo modello rinnova l’esperienza di comfort introdotta con la prima versione, restando fedele alla filosofia di protezione e leggerezza. La nuova intersuola DNA Tuned, con infusione di azoto e struttura a doppia cella, garantisce un bilanciamento ideale tra morbidezza e reattività. La tecnologia GlideRoll Rocker facilita la rullata dal tallone alla punta. Sport.quotidiano.net Atomic e lo scarpone per gli sciatori ’liberi’ L’idea di Brooks tra comfort e prestazioni Mai più visiere appannate coi caschi Kabuto. Il freestyle è più preciso. L ... - Ma ora lo fa l’amatore, per questo le case produttrici lavorano su materiali e ... sport.quotidiano.net

