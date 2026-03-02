Non trova un libro in casa e perde la testa | morde e minaccia con una pistola i fratelli e la madre

Da fanpage.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Paternò, un uomo di 54 anni ha perso il controllo dopo aver cercato senza successo un libro in casa. L’uomo ha aggredito i fratelli e la madre, mordendoli e puntando loro una pistola a salve. L’intera scena si è svolta in modo improvviso e violento, con le persone coinvolte che hanno subito l’aggressione e le minacce. La situazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

A Paternò (Catania) un 54enne ha aggredito i fratelli e l'anziana madre perché non riusciva a trovare un libro in casa: li ha morsi e minacciati con una pistola a salve. Denunciato dai Carabinieri per lesioni personali, è stato allontanato dall'abitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Brescia, con la pistola in pugno minaccia di uccidere madre e sorella poi la punta contro i poliziotti: in casa aveva un arsenale di armi e munizioniBrescia, 2 febbraio 2026 – Ha aggredito e minacciato di morte la madre e la sorella, poi, all'arrivo dei poliziotti, ha puntato l'arma contro di loro...

Colpisce la madre alla testa con una pistola sparachiodi e chiama il 112: «Venite, l'ho ammazzata»Tragedia a Caselle, in via Torino 90, dove un uomo di 40 anni ha tentato di uccidere la madre al culmine dell'ennesimo violento litigio.

Una raccolta di contenuti su trova.

Temi più discussi: OTELLO BASEGGIO TORNA E INTERVIENE SU LETTURA, EDITORIA, LIBRERIE; Il regno dei piccoli segno di speranza. Un libro di Cristina Marazzi e Adriana Gulotta; Il mare non giudica di Luca Boschetti; Malattie rare, presentato 'Voci dall'invisibile', il libro di medicina narrativa della scuola Holden.

non trova un libroNon trova un libro, minaccia di morte con una pistola i fratelli e li mordeNon trovava un suo libro e ha accusato i familiari di averlo preso e nascosto a sua insaputa. Poi ha estratto una pistola che teneva in tasca e ha minacciato di morte i suoi due fratelli, di 64 e 70 a ... ansa.it

non trova un libroPrende a morsi i fratelli e li minaccia con una pistola per un libro che non si trova: denunciatoImprovvisamente il 54enne ha tirato fuori dai pantaloni una pistola e, puntandola contro i fratelli e la madre, avrebbe minacciato di ucciderli tutti ... grandangoloagrigento.it

Digita per trovare news e video correlati.