Colpisce la madre alla testa con una pistola sparachiodi e chiama il 112 | Venite l' ho ammazzata

A Caselle, in via Torino 90, si è verificata una grave scena di violenza familiare. Un uomo di 40 anni ha colpito la madre con un pistachiodi e ha chiamato il 112, confessando l’omicidio. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni e litigi che hanno portato a un tragico episodio. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini.

Tragedia a Caselle, in via Torino 90, dove un uomo di 40 anni ha tentato di uccidere la madre al culmine dell'ennesimo violento litigio. L'aggressore, un agricoltore della zona, ha impugnato una pistola sparachiodi e ha fatto fuoco contro la donna, colpendola gravemente alla testa tra le mura di casa. È stato lo stesso quarantenne a chiamare il numero unico di emergenza 112 subito dopo l'aggressione, confessando ai soccorritori: «Venite, ho ammazzato mia madre». In pochi minuti via Torino è stata raggiunta dalle pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Venaria e dal personale sanitario del 118 di Azienda Zero.

Tenta di uccidere la madre con una pistola sparachiodi e chiama il 112: “Non ce la facevo più”Nella notte a Caselle, Torino, un uomo di 40 anni ha ferito gravemente alla testa la madre con una pistola sparachiodi.

Tentato omicidio a Caselle: colpisce la madre con una pistola sparachiodi dopo una lite, donna gravissimaA Caselle, in via Torino 90, un uomo di 40 anni ha aggredito la madre con una pistola sparachiodi durante un litigio domestico, causando gravi ferite.

