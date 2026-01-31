Nel pomeriggio di oggi, a Verderio, tre uomini hanno cercato di scappare all’alt dei carabinieri. Quando hanno visto i militari, hanno forzato il posto di blocco e sono scappati a piedi. I carabinieri della compagnia di Merate, guidati dal capitano Giovanni Casamassima, sono riusciti a fermarli poco dopo. I sospettati sono ritenuti presunti scassinatori, ma le indagini continuano.

Verderio (Lecco), 31 gennaio 2026 – Scene da film sulle strade della Brianza, ma non è una finta. Nel pomeriggio di oggi 31 gennaio i carabinieri della compagnia di Merate, comandati dal capitano Giovanni Casamassima, hanno fermato tre sospettati. Li hanno bloccati al termine di un concitato e pericoloso inseguimento in mezzo al traffico. Nell'auto su cui scappavano avevano tutto il necessario del perfetto scassinatore. Per questo si presume siano ladri, intercettati mentre stavano per mettere a segno un furto. Pavia, spacciatore senza patente scappa in auto all’alt della Polizia: inseguito e arrestato Il posto di blocco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Verderio, non si fermano all’alt e forzano posto di blocco: fermati tre presunti scassinatori

