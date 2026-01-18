Incidente all' ex Silvanetta paura per cinque ragazzi in Mercedes che non si fermano a un posto di blocco

Nella notte in via Gramsci a Milazzo, cinque giovani a bordo di una Mercedes Glc hanno perso il controllo, uscendo di strada e colpendo un cassonetto e un palo dell’illuminazione. L’incidente si è verificato intorno alle 4 e avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. I ragazzi, tutti di Messina, non si sono fermati a un posto di blocco, sollevando preoccupazioni sulla dinamica e sulla sicurezza della zona.

Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente avvenuto nella notte in via Gramsci a Milazzo. Una Mercedes Glc con a bordo cinque ragazzi, tutti di Messina, intorno alle 4 è uscita di strada colpendo il cassonetto dell'olio esausto e un palo dell'illuminazione.

