aveva hashish marijuana e soldi spacciatore arrestato dai carabinieri

L'atteggiamento sospetto di due soggetti, appartati in un parcheggio dei Quercioli, non è sfuggito ai carabinieri della sezione operativa del Norm della Compagnia, guidata dal maggiore Alessandro Manneschi. E, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Massa dei carabinieri, i militari hanno arrestato un uomo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio di controllo dei carabinieri è scattato nei giorni scorsi dopo la segnalazione arrivata alla pattuglia su presenze sospette nell'area. I militari hanno notato due persone appartate in atteggiamento sospetto in un parcheggio della località Quercioli e hanno proceduto a una una perquisizione personale che ha consentito loro di recuperare una dose di hashish e 190 in contanti, occultati nella cover dello smartphone di uno dei due.