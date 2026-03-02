Dopo essere stato arrestato a New Orleans per aver partecipato a una rissa in un bar durante il Mardi Gras, l’attore ha deciso di parlare pubblicamente. In un comunicato, ha affermato di non avere problemi con l’alcol e ha spiegato di soffrire della sindrome dell’uomo basso. La sua dichiarazione arriva dopo l’episodio che ha portato l’attenzione sui recenti eventi legati alla sua persona.

L'attore ha rilasciato a "Channel 5" diverse dichiarazioni che stanno facendo rumore, come: "I gay grandi e grossi mi fanno paura" Shia LaBeouf rompe il silenzio dopo l’arresto a New Orleans in seguito a una rissa in un bar durante il Mardi Gras. Sabato 28 febbraio il 39enne è apparso in un’intervista con Andrew Callaghan su Channel 5, dove ha rilasciato diverse dichiarazioni che hanno fatto rumore. Tra queste, quella di essersi sentito “spaventato” quando è stato avvicinato da tre uomini gay la sera dell’arresto, e da lì sarebbe nata la baruffa. “I gay grandi e grossi mi fanno paura”, ha detto chiaramente LeBeouf. “Quando sono da solo e tre gay sono accanto a me e mi toccano la gamba, mi spavento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ho problemi con l’alcol, ho la sindrome dell’uomo basso”: Shia LaBeouf rompe il silenzio dopo l’arresto

Usa, Shia LaBeouf in tribunale a New Orleans dopo arresto per aggressione: la fuga dai giornalistiHome > Spettacoli > Cinema > Usa, Shia LaBeouf in tribunale a New Orleans dopo arresto per aggressione: la fuga dai giornalisti Un giudice di New...

New Orleans, il video dell'arresto dell'attore Shia LaBeouf durante le celebrazioni del Mardi GrasHome > Spettacoli > Cinema > New Orleans, il video dell'arresto dell'attore Shia LaBeouf durante le celebrazioni del Mardi Gras L’attore Shia LaBeouf...

Una raccolta di contenuti su Shia LaBeouf.

Temi più discussi: Shia LaBeouf parla del suo arresto a Las Vegas: Non ho un problema con l'alcol, ho la Sindrome dell'uomo basso; Shia LaBeouf parla dell’arresto e nega di avere problemi con l’alcol; Shia LaBeouf arrestato di nuovo a New Orleans durante il Mardi Gras; Shia LaBeouf deve farsi curare come parte dei termini della cauzione dopo il presunto attacco.

Shia LaBeouf parla del suo arresto a Las Vegas: Non ho un problema con l'alcol, ho la Sindrome dell'uomo bassoShia LaBeouf parla delle sue notti brave a Las Vegas durante il Carnevale e spiega che alla base della sua rabbia c'è un complesso di inferiorità chiamato Sindrome dell'uomo basso o Complesso di Napol ... msn.com

I gay mi fanno paura: le parole di Shia LaBeouf prima del nuovo arrestoSono emerse alcune dichiarazioni piuttosto controverse fatte dall'attore poco prima del suo ennesimo arresto per aggressione, probabilmente dovuto all'alcolismo ... movieplayer.it

“I gay mi fanno paura”: le parole di Shia LaBeouf prima del nuovo arresto x.com

Prima che Hollywood imparasse a pronunciare il suo nome, un bambino di dieci anni urlava parolacce contro uomini ubriachi in locali bui di Los Angeles. Non lo faceva per strappare applausi. Lo faceva per pagare l’affitto. Shia LaBeouf non ha scelto di cresc - facebook.com facebook