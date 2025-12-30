Campania Tommasetti sul caso delle nomine illegittime | Dalla Corte dei Conti una stangata al sistema De Luca

La Corte dei Conti ha inflitto una pesante sanzione al sistema di nomine dello staff del presidente della Campania, De Luca. La condanna per le nomine illegittime evidenzia le criticità della gestione regionale e rappresenta un momento di riflessione sulla trasparenza e legalità nelle pratiche amministrative della regione.

Campania. Dall’abolizione dell’Arsan alle nomine dei manager. Il 9 dicembre la riforma in sbarca Consiglio regionale - Dopo il via libera della Commissione sanità lo scorso 2 dicembre, il disegno di legge fortemente voluto dal presidente De Luca, imbocca ora in discesa la via dell’aula del Consiglio regionale dove è ... quotidianosanita.it

Campania. Direttori generali Asl, De Luca deciderà da “solo”. Cambiata la norma sulle nomine - La norma semplifica le procedura di nomina dei manager di Asl e ospedali. quotidianosanita.it

