Inchiesta per corruzione divieto di dimora in Campania per il consigliere regionale Zannini di Forza Italia

Un consigliere regionale di Forza Italia è stato coinvolto in un'inchiesta per corruzione e ha ricevuto un divieto di dimora in Campania. Per questa ragione, dovrà lasciare la regione e non potrà svolgere le sue funzioni istituzionali. La misura è stata decisa dalle autorità competenti nell'ambito dell'indagine in corso.

