Nominati gli scrutatori per il Referendum online i nominativi e il seggio di assegnazione

La Commissione Elettorale comunale si è riunita questa mattina, presieduta dall’assessore e composta da tre consiglieri, per nominare gli scrutatori e assegnare i seggi in vista del prossimo referendum. I nomi degli scrutatori e le sedi di voto sono stati resi disponibili online. Alla riunione hanno partecipato anche il dirigente del Settore Cittadino e altri membri del settore.

La Commissione Elettorale comunale, presieduta dall'assessore Simone Fornasari e composta dai consiglieri Margherita Lecce, Salvatore Scafuto e Gloria Zanardi, si è riunita questa mattina alla presenza della dirigente del Settore Piacenza per il Cittadino Vittoria Avanzi con il supporto, in veste.