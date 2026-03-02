Un gruppo di turisti bergamaschi si trova bloccato in India a causa degli attacchi all’Iran, che hanno provocato il più grande stop ai voli dopo il Covid. La situazione ha lasciato una decina di persone in difficoltà, divise in piccoli gruppi mentre cercano di trovare un modo per tornare a casa. Si devono attendere ulteriori voli disponibili per il rientro.

LA TESTIMONIANZA. Caos per gli attacchi all’Iran, una decina di concittadini bloccati in India. «Divisi in piccoli gruppi per trovare voli di rientro, ma si deve aspettare. E prezzi alle stelle». Incastrati in un hotel di Bangalore con voli cancellati, che forse non partiranno mai e altri biglietti acquistati con partenze tra qualche giorno: rotte spezzettate in giro per il mondo con la speranza che la situazione dei cieli migliori. Sono rimasta intrappolata nella più grande interruzione mondiale del traffico aereo dai tempi del Covid: io con altri nove bergamaschi saremmo dovuti partire dalla metropoli del sud dell’India il 28 febbraio con scalo a Dubai per poi raggiungere Milano Malpensa l’1 marzo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Noi, turisti bergamaschi intrappolati nel più grande stop ai voli dopo il Covid»

