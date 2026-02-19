A Napoli 15 milioni di turisti nel 2025 il 106% in più rispetto al periodo pre-Covid | lo studio
Napoli attira 15 milioni di visitatori nel 2025, più del doppio rispetto al periodo pre-Covid, a causa della crescita del turismo internazionale. L’aumento si riflette anche in un incremento del 106% rispetto agli anni prima della pandemia, secondo uno studio di Srm. La città registra un flusso di turisti sempre più elevato grazie a nuove attrazioni e a eventi culturali che attirano visitatori da tutto il mondo. Durante la manifestazione Hospitality Sud, verranno presentati i dettagli di questa crescita.
Uno studio condotto da Srm, che sarà presentato nell'ambito della manifestazione Hospitality Sud, conferma come Napoli sia ormai uno dei principali poli turistici d'Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli: nel 2025 raggiunti 15 milioni di turistiNapoli ha raggiunto i 15 milioni di turisti nel 2025, un dato che conferma il suo ruolo di destinazione internazionale.
Napoli: nel 2025 raggiunti 15 milioni di turistiNapoli si conferma oggi uno dei principali poli turistici del Mezzogiorno e un nodo strategico sempre più rilevante nel sistema turistico nazionale. Negli ultimi anni la città ha visto ... msn.com
Domani al via HospitalitySud, ricerca Srm: Napoli, 15 milioni di presenze nel 2025, + 4% in un annoDomani si accendono i riflettori sulla settima edizione di HospitalitySud, il salone dedicato a hotellerie ed extralberghiero in programma giovedì 19 e venerdì 20 febbraio alla Stazione Marittima di N ... ildenaro.it
