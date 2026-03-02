Iran la guerra coinvolge l' Europa La Francia pronta a intervenire in difesa dei Paesi del Golfo

La guerra in Iran si sta allargando e l'Europa si prepara a intervenire. La Francia ha annunciato pubblicamente la propria disponibilità a partecipare alla difesa dei paesi del Golfo, con una dichiarazione fatta questa mattina dal ministro degli Esteri durante una conferenza stampa a Parigi. La situazione si sta evolvendo rapidamente e coinvolge direttamente la regione e il continente europeo.

Ora la guerra in Iran rischia davvero di riguardare direttamente anche l'Europa. La Francia si è detta "pronta a partecipare" alla difesa dei paesi del Golfo, secondo quanto annunciato questa mattina in una conferenza stampa a Parigi dal ministro degli Esteri, Jean-Noel Barrot. Il ministro ha annunciato il "sostegno intero e la piena solidarietà" dell'Eliseo ai paesi "amici che sono stati bersaglio deliberato dei missili e dei droni delle Guardie della Rivoluzione e sono stati coinvolti in una guerra che non avevano scelto". Ha citato Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Iraq, Bahrein, Oman, Kuwait e Giordania. Barrot ha inoltre sottolineato come Hezbollah abbia "commesso un grave errore " ed ha lanciato un appello affinché il movimento cessi ogni operazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Le conseguenze della guerra in Iran per i paesi del GolfoHanno tentato di tutto per convincere gli Stati Uniti a non intervenire contro l’Iran e per evitare di essere trascinati in guerra.

Guerra Israele-Iran, attacchi nel Golfo e raid in LibanoEsplosioni tra Israele e Paesi del Golfo, nuovo lancio di missili dall’Iran, Hezbollah apre il fronte libanese e un presunto drone colpisce la base RAF di Akrotiri. Le IDF rispondono con raid su Beiru ... panorama.it

Migliaia in fuga da Beirut, Israele minaccia l’invasione del Libano. Francia e Paesi del Golfo pronti a reagire all’Iran. Alta tensione a CiproMigliaia di persone in strada a Beirut e nel sud del Libano per fuggire dagli attacchi israeliani contro la capitale lanciati nella notte. L’esercito israeliano non esclude un’invasione di terra in Li ... gazzettadiparma.it

Altre rappresaglie sui Paesi del Golfo, anche se Teheran invoca la de-escalation. La resa dei conti tra sunniti e sciiti allarma Erdogan, alleato dell’Iran. Trump ha fretta di chiudere: «Siamo in anticipo, parlerò al regime». - facebook.com facebook

Sono migliaia gli italiani bloccati nei Paesi del Golfo dopo la chiusura degli spazi aerei. A Dubai anche 200 studenti x.com