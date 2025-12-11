Guerra Ucraina-Russia Lavrov | Le idee dell’Europa inutili nei negoziati se vogliono combattere noi siamo pronti news in diretta

In un contesto di tensione crescente, le dichiarazioni di Lavrov evidenziano la posizione della Russia nei negoziati con l’Europa, mentre le recenti dichiarazioni di Trump indicano una presa di posizione degli Stati Uniti. La situazione in Ucraina continua a evolversi con aggiornamenti in tempo reale sull’11 dicembre, tra scontri e dichiarazioni ufficiali.

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina dell'11 dicembre in diretta. Trump ha ribadito che gli Usa "non vogliono perdere tempo" sull'Ucraina. Zelensky ha inviato il piano di pace a Washington. Kiev ha inviato a Washington un piano aggiornato. Massiccio attacco di droni di Kiev, Mosca: "287 abbattuti".