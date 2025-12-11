Guerra Ucraina-Russia Lavrov | Le idee dell’Europa inutili nei negoziati se vogliono combattere noi siamo pronti news in diretta
In un contesto di tensione crescente, le dichiarazioni di Lavrov evidenziano la posizione della Russia nei negoziati con l’Europa, mentre le recenti dichiarazioni di Trump indicano una presa di posizione degli Stati Uniti. La situazione in Ucraina continua a evolversi con aggiornamenti in tempo reale sull’11 dicembre, tra scontri e dichiarazioni ufficiali.
Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina dell'11 dicembre in diretta. Trump ha ribadito che gli Usa "non vogliono perdere tempo" sull'Ucraina. Zelensky ha inviato il piano di pace a Washington. Kiev ha inviato a Washington un piano aggiornato. Massiccio attacco di droni di Kiev, Mosca: "287 abbattuti".
Segui tutti gli aggiornamenti: ilsole24ore.com/art/kiev-colpi… #Ucraina #Russia #guerra
La pace difficile in Ucraina. A quasi quattro anni dall'inizio dell'invasione russa, la guerra in Ucraina è entrata in una fase in cui gli spazi di manovra si restringono più rapidamente delle soluzioni disponibili
Lavrov: "Risolti i problemi con gli Usa. Vogliono concludere la guerra" - "La Russia ha motivo di credere nella sincerità del desiderio degli Stati Uniti di risolvere il conflitto ucraino in modo equo".
Diretta | Merz: "Lunedì vertice a Berlino, in forse Trump". Nuovo attacco di Lavrov: "Pronti a guerra con Ue" - Lavrov avverte l'Europa, rilancia le condizioni per l'accordo e parla di svolta nei rapporti con Washington.