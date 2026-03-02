No all’ampliamento del Carosello Assemblea per fermare il progetto

Un’assemblea si è svolta oggi per opporsi all’ampliamento del centro commerciale Carosello. Legambiente e il Comitato Basta ampliamenti dei centri commerciali hanno discusso dei problemi legati al traffico, all’inquinamento e alla desertificazione del centro storico. Il progetto prevede un ampliamento importante, ma le associazioni si sono schierate contro questa proposta per le conseguenze che potrebbe comportare.

"Traffico, smog, desertificazione del centro storico". Legambiente e il Comitato Basta ampliamenti dei centri commerciali smontano il progetto del Carosello extra large. Per discuterne a Carugate è arrivato lo stato maggiore dell'associazione, titolo della serata "La Regione boccia, il Comune nega l'evidenza". "Un progetto ancora in auge dopo 10 anni", hanno detto i relatori. E prima di tutto è arrivato un chiarimento sul nome scelto dai cittadini per il loro gruppo, "non è uno slogan, ma un grido di allarme", ha precisato il portavoce Claudio Sangalli. Federico Del Prete, esperto di politiche e formazione della mobilità sostenibile, ha...