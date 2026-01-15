VIDEO | Sì al progetto per l' ampliamento del Conservatorio in primavera il via ai lavori Il sindaco | Traguardo storico FOTO

Il Comune di Pescara ha approvato ufficialmente il progetto di ampliamento del Conservatorio Luisa d’Annunzio, del valore di 15 milioni di euro. L’intervento, previsto per questa primavera, rappresenta un passo importante per lo sviluppo della struttura. Il sindaco ha definito questa iniziativa un traguardo storico, con l’obiettivo di migliorare le condizioni didattiche e ampliare le opportunità per studenti e insegnanti.

