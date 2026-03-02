Nitto Santapaola muore uno dei boss più sanguinari di Cosa Nostra mandante della strage di Capaci

È morto in carcere a Opera, nel milanese, il boss catanese Benedetto Santapaola, conosciuto come Nitto, che aveva 87 anni. Era detenuto in regime del 41bis, il carcere duro, e viene riconosciuto come uno dei membri più sanguinari di Cosa Nostra. Santapaola era stato coinvolto in vari episodi violenti e aveva avuto ruoli di spicco all’interno dell’organizzazione criminale.

È morto nel carcere milanese di Opera, il boss catanese Benedetto “Nitto” Santapaola, 87 anni, dove era detenuto in regime del 41bis, il carcere duro. E’ deceduto nel reparto di medicina penitenziaria istituito per le cure dei detenuti del Nord Italia, dove era stato trasferito per le sue condizioni di salute. Santapaola è stato uno dei più sanguinari boss mafiosi siciliani, ritenuto il mandante di stragi e omicidi, incluso l’attentato di Capaci del maggio 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. L’arresto un anno più tardi, dopo una lunga latitanza. La procura di Milano ha disposto l’autopsia. Esponente della criminalitaà organizzata catanese e siciliana è stato considerato uno dei principali capi di Cosa Nostra a partire dagli anni Settanta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nitto Santapaola, muore uno dei boss più sanguinari di Cosa Nostra, mandante della strage di Capaci Leggi anche: Nitto Santapaola, morto il boss di Cosa Nostra ritenuto uno dei mandanti della strage di Capaci: aveva 87 anni Morto in carcere il boss Nitto Santapaola, mandante della strage di CapaciOpera (Milano), 3 marzo 2026 – È morto oggi nel carcere di Opera, in provicnia di Milano, Nitto Santapaola. Tutti gli aggiornamenti su Nitto Santapaola. Temi più discussi: Io che festeggio il cuoriversario; I Ferrero e le nocciole dall’Irpinia; Omicidio in strada nel quartiere dei maranza. Anche a Roma abitanti costretti al coprifuoco; Referendum, Di Matteo come Gratteri: Massoni e mafiosi voteranno sì. Mafia, morto il boss Nitto Santapaola. Fu uno dei leader di Cosa NostraBenedetto Santapaola, detto Nitto, è morto a Milano. Santapaola è stato un mafioso italiano, considerato uno tra i ... iltempo.it Morto a Opera Nitto Santapaola: uno dei boss di Cosa Nostra più fedeli a RiinaOttantasette anni, capo assoluto di Cosa Nostra del mandamento di Catania, stava scontando l’ergastolo al 41-bis ... ilgiornale.it È morto oggi nel carcere di Opera, a Milano, Nitto Santapaola. Il boss di Cosa Nostra, 87 anni, era detenuto al regime del 41bis, il carcere duro. La procura di Milano ha disposto l'autopsia. Ritenuto il mandante di stragi e omicidi, incluso l'attentato di Capaci - facebook.com facebook Il boss Nitto Santapaola è morto a 87 anni, nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano, istituito per le cure dei detenuti del Nord Italia tra cui quelli che si trovano a Opera. #ANSA x.com