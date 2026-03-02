È morto a Milano Nitto Santapaola, considerato uno dei leader di Cosa Nostra. Benedetto Santapaola, conosciuto come Nitto, è stato un mafioso italiano, noto per la sua influenza e per aver guidato attività criminali legate alla mafia siciliana. La sua morte è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

Benedetto Santapaola, detto Nitto, è morto a Milano. Santapaola è stato un mafioso italiano, considerato uno tra i più potenti e sanguinari boss mafiosi di Cosa nostra. Il decesso è avvenuto presso l’Ospedale “San Paolo”, per cause naturali. L'uomo era detenuto al 41 bis nel carcere di Opera: il ricovero in nosocomio era avvenuto il 25 febbraio. Milano, iraniani in presidio sotto il consolato Usa. Tensione con l'attivista ProPal La caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Morto il boss Nitto Santapaola. Fu uno dei leader di Cosa Nostra

Leggi anche: È morto Ciccio D'Agati, il boss vicino ai Santapaola che è stato il mediatore tra i clan criminali a Roma

L’ex boss di Cosa Nostra parla dopo anni di silenzio: “Il crimine mi ha portato solo sofferenzaL’attore Matteo Messina Denaro, noto per il ruolo di Ninni Bruschetta nella serie Rai “L’invisibile”, ha rilasciato un’intervista in cui parla per la...

Approfondimenti e contenuti su Nitto Santapaola.

Temi più discussi: Dal nipote di Nitto Santapaola al figlio del boss ucciso. Chi sono gli eredi della mafia a piede libero a Catania; I nuovi assetti e gli scarcerati a Picanello: quei due boss del piano di fuga di Nitto; Cognomi pesanti, boss amanti del neomelodico e donne dei clan: ecco chi è tornato in libertà a Palermo e nel resto dell'isola.

Mafia, morto il boss Nitto Santapaola. Fu uno dei leader di Cosa NostraBenedetto Santapaola, detto Nitto, è morto a Milano. Santapaola è stato un mafioso italiano, considerato uno tra i ... iltempo.it

Morto Nitto Santapaola, uno uno dei boss più sanguinari di Cosa Nostra: detenuto all'ergastolo, aveva 87 anniSi trovava nel nel reparto carcerario dell'ospedale San Paolo di Milano. Era al 41 bis dopo la cattura il 18 maggio del 1993. Era malato e le sue condizioni si erano aggravate di recente ... milano.corriere.it