Nitto Santapaola, 87 anni, è deceduto oggi nel carcere di Opera a Milano. Era detenuto nel regime del 41bis, il carcere duro. La sua morte è stata comunicata dalle autorità carcerarie senza ulteriori dettagli. Santapaola era noto come un boss di Cosa Nostra. La notizia ha suscitato attenzione tra le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie.

È morto oggi nel carcere di Opera, a Milano, Nitto Santapaola. Il boss di Cosa Nostra, 87 anni, era detenuto al regime del 41bis, il carcere duro. La procura di. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il boss Nitto Santapaola morto nel carcere di Opera a Milano

Leggi anche: Morto il boss Nitto Santapaola. Fu uno dei leader di Cosa Nostra

Leggi anche: È morto Ciccio D'Agati, il boss vicino ai Santapaola che è stato il mediatore tra i clan criminali a Roma

Contenuti e approfondimenti su Nitto Santapaola.

Temi più discussi: Dal nipote di Nitto Santapaola al figlio del boss ucciso. Chi sono gli eredi della mafia a piede libero a Catania; Il sistema della giustizia non funziona: riformarlo non è di destra ma di tutti; I nuovi assetti e gli scarcerati a Picanello: quei due boss del piano di fuga di Nitto; Cognomi pesanti, boss amanti del neomelodico e donne dei clan: ecco chi è tornato in libertà a Palermo e nel resto dell'isola.

Mafia, morto il boss Nitto Santapaola. Fu uno dei leader di Cosa NostraBenedetto Santapaola, detto Nitto, è morto a Milano. Santapaola è stato un mafioso italiano, considerato uno tra i ... iltempo.it

Il boss Nitto Santapaola morto nel carcere di Opera a MilanoÈ morto oggi nel carcere di Opera, a Milano, Nitto Santapaola. Il boss di Cosa Nostra, 87 anni, era detenuto al regime del 41bis, il carcere duro. La ... ilsole24ore.com