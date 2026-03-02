Domenica sera a Chiari, un ragazzo di 15 anni residente a Roccafranca è morto in seguito a un incidente con lo scooter. Durante la caduta, ha urtato contro un palo e ha perso la vita. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato le verifiche sull’accaduto.

CHIARI (Brescia) Domenica tragica sulle strade di Chiari, nella Bassa Bresciana. Nicolas Tomasoni, 15 anni da compiere, residente a Roccafranca, è morto dopo essere caduto dallo scooter. Il giovane, che abitava con i genitori e una sorellina nella frazione di Ludriano, ha perso il controllo del motorino dopo aver fatto una manovra imprevista, per verificare un rumore anomalo proveniente dal retrotreno. Pare difatti che abbia rallentato e, nel frattempo, si sia voltato per vedere che cosa stava accadendo. La distrazione, seppure di breve durata, si è rivelata fatale, perché il motorino ha sterzato improvvisamente, perdendo la propria traiettoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Incidente sullo scooter. Finisce contro un palo. Nicolas muore a 15 anni

