Nico torna contro l’Inter cosa è successo tra i due?

Nico si prepara a tornare contro l’Inter, ma ancora non sono chiari i dettagli di ciò che è successo tra i due. La Gazzetta dello Sport riporta alcune informazioni, mentre altri fonti fanno sapere che la questione sembra essere stata risolta. La situazione attira l’attenzione degli appassionati, che seguono con interesse gli sviluppi del caso.

Lo racconta La Gazzetta dello Sport e in Come lo considerano risolto. Paz-Fábregas, capitolo chiuso. Nico tornerà titolare domani contro l’Inter. Ma la domanda rimane: Cos’è successo per farti restare in panchina contro il Lecce? Venerdì mattina, Cesc Fábregas prova gli undici. E c’è Nico Paz. A centrocampo, dietro Douvikas. Pronto a rientrare dopo aver scontato la squalifica contro la Juventus e riconquistare il suo posto. Tutto a posto. L’argentino è arrivato tardi al pranzo della squadra. E Cesc non lo ha lasciato andare. Aveva già recitato nello stesso modo l’anno scorso con Diao. Non negozia in quell’area. Risultato: Nico in panchina. Nel gioco, la sceneggiatura era diversa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Domani Pisa-Como, i convocati di Fabregas: out Addai, Nico Paz c'è. Torna Diego CarlosNeanche il tempo di godersi il successo contro l'Udinese che il Como è già impegnato nella preparazione della partita del turno infrasettimanale, in programma domani contro il Pisa. Cesc Fabregas ha ... m.tuttomercatoweb.com

Nico Paz pronto a tornare disponibile sabato contro il Lecce - facebook.com facebook

Nico Paz torna al gol nel più classico dei recuperi che ribaltano la giornata Titolare o contro #Fantacalcio #SerieA x.com