Bloccati in vetta alla Grignetta al calare del buio | tre escursionisti salvati con l’elicottero

Nel tardo pomeriggio di domenica 4 gennaio, tre escursionisti stranieri si sono trovati in difficoltà sulla Grignetta, bloccati in vetta al calare del buio. L’intervento tempestivo del soccorso con l’elicottero ha permesso di mettere in sicurezza i giovani e di riportarli a terra in modo sicuro. L’episodio evidenzia l’importanza di prepararsi adeguatamente prima di affrontare escursioni in ambienti montani.

Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di domenica 4 gennaio sulla Grignetta, dove tre giovani escursionisti stranieri si sono trovati in difficoltà durante la salita. L'allarme è scattato intorno alle 17.20, con l'attivazione della stazione di Lecco del Soccorso alpino.Il gruppo, composto.

